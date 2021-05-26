لا نقبل الإساءة لغيرنا.. أول تعليق من تامر مرسي على المنشورات الداعمة له

كتب- مينا غالي:

قال رجل الأعمال والمنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "وصلني أن بعض الزملاء يكتبون تدوينات دعما لشخصي فيها إساءة لزملاء آخرين، أرفض هذه التدوينات حتى لو كانت ضد من تجاوزوا حق النقد وأساءوا لي شخصيا".

وأضاف في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء: "نسامح في الإساءة الشخصية لنا، ولا نقبل الإساءة لغيرنا، أكتب فقط ما يعبر عني هنا عبر هذا الحساب، أو عن طريق المؤسسة التي أفخر بالانتماء لها".

وتابع: "غير ذلك لا يعبر عني ولا أقبله. فخور بالانتماء لهذه المهنة، وأرفض أي إساءة أيا كانت لأي زميل".