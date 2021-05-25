القوى العاملة: تعيين 1551 بينهم 29 من ذوي الهمم بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بالبحيرة 1551 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 29 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3590 من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 113 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية سجلت 252 عاملا غير منتظم جديد بوحدة العمالة، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 12 منحة مولود بإجمالي 24 ألف جنيه، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، و 5 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومنحتي مولود توأم لـ 2 عمال بمبلغ 6 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 59 ألف جنيه لـ 23 عاملا ً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منح للرعاية الصحية لعامل لعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 1000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 7123 عاملاً بإجمالي 3 ملايين و 561 ألفاً و 500 جنيه.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 466 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 5 ندوات توعية عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 72 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وبحث 6 شكاوى في نفس المجال، والتفتيش على 390 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 20 شكوى عمالية، تم تسوية 10 منها ودياً، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، وتم حفظ شكوتان، و5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني، عقدت المديرية 4 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، على مهن التفصيل والحياكة، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة، والتبريد والتكييف، استفاد منها 37 متدربا، كما انتهت من 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، استفاد منها 30 متدرب ومتدربة.