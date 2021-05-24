خلال الموجة الـ١٧ للإزالات.. الري: إزالة ٤٣٥٧ حالة تعدي على النيل

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أعمال الإزالات التي تتم على نهر النيل في نطاق القاهرة الكبرى، حيث تم إزالة عدد ٨ حالات تعدي على نهر النيل بالقناطر الخيرية وكذا تنفيذ عدد ١٢ قرار إزالة بجزيرة الزمالك.

وأشاد الدكتور عبد العاطى بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة واجهزة الدولة المختلفة وخاصة شرطة البيئة والمسطحات في تنفيذ الإزالات، موضحًا أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل تنفيذ الموجة الـ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تأتي استمراراً لموجات الازالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتبارًا من ٢٠٢١/٣/٢٠، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي ٤٣٥٧ حالة تعدي على مساحة ٦٤٨ ألف متر مربع تقريباً (١٥٤فدان) ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن ، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أنه وفي إطار إهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص علي الحفاظ الدائم عليه، تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يزيد عن ٦٢ ألف حالة تعدي حتى الآن علي جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه ، مؤكداً أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكافة المخالفين وتقليص الفجوة بين المزال والمحرر.

وفي ضوء توجيهات الدكتور عبد العاطى بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، قامت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل حيث تم إزالة عدد ٤ حالات تعدي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية بمسطح ١٢٢ متر مربع ، وعدد ٥ حالات تعدى بمركز طوخ وعدد ٤ حالات بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بمسطح إجمالي ٢٤١ متر مربع، كما تم تنفيذ عدد ١٧ قرار إزالة بمحافظة أسيوط عبارة عن مباني وأسوار وغرف وردم بإجمالي ٢٠٠٠ متر مربع، وإزالة عدد ٣ مخالفات بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمساحه قدرها ٧١ متر مربع ، وتنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة ردم بخور جزيرة الحمودي بمحافظة قنا ، وتنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة بمحافظة الدقهلية بمساحة ٦٠٠ متر مربع.