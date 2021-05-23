فاروق حسني يستقبل سفير اليابان وممثل منظمة "جايكا" بمتحفه

استقبل الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، اليوم الأحد، في مؤسسة فاروق حسني الفنية بالزمالك، ماساكي نوكي سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، ويوشيفومي أمورا، ‎الممثل الرئيسي لهيئة التعاون اليابانية (جايكا)، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

‎وتجول الحضور في متحف المؤسسة، وشاهدوا فيها الأعمال الفنية المميزة والقطع الجمالية المتنوعة، الموجودة بالمتحف.

يذكر أن الفنان فاروق حسني، أعلن في نهاية شهر مارس الماضي جوائز الدورة الثانية لجوائز الفنون لعام 2021 لمسابقات مؤسسة فاروق حسنى للفنون، فى مجالات ( التصوير "الرسم" – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي – العمارة)، وتلقت المؤسسة لجوائز الفنون في الدورة الثانية 1051 فنانًا وناقدًا ومعماريًا تحت عمر 35 سنة من جميع محافظات جمهورية مصر.

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