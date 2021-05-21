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وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع الشركات المتقدمة لبناء "بيت مصر" بباريس

10:05 م الجمعة 21 مايو 2021
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(مصراوي):

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الشركات المتقدمة لمناقصة بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية في باريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، والمستشار محمد قنديل بالسفارة المصرية بباريس، على هامش زيارة الوزير للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجاري.

واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من الشركات ومدة وآلية التنفيذ وآلية سداد المخصصات المالية، لبناء "بيت مصر" المقرر بناؤه في المدنية الجامعية الدولية بباريس، وأثمرت المفاوضات عن نتائج إيجابية حيث تم اختيار الشركة المنفذة، والاتفاق على تخفيض الميزانية المخصصة للمشروع.

جدير بالذكر أن إنشاء "بيت مصر" يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين جمهورية مصر العربية ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على قطعة أرض بمساحة حوالي 1900 متر مربع من إجمالي مساحة قدرها 7424 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع بشكل أساسي من مبني سكني للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات، بنسبة إشغال 70% من المصريين وبنسبة 30% مخصصة للأجانب.

باريس خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي بناء بيت مصر

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