الصحة تنشر 3 نصائح مهمة لتناول الأطفال العصير

02:54 م الأحد 02 مايو 2021
الصحة تنشر 3 نصائح مهمة لتناول الأطفال العصير

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، 3 نصائح مهمة للأسر عند تقديم العصير للأطفال.

وبحسب منشور توعوي اليوم الأحد، تضمنت هذه النصائح: ألا يتناول الأطفال دون سن الـ 6 سنوات أكثر من نصف كوب من العصير يومياً.

كما يجب بعد سن السابعة، الحفاظ على أن يشرب الطفل أقل من 355 مل من العصير في اليوم، مع التأكد من كونها 100% عصير فواكه وليس عصير مشروب مع سكر مضاف.

وزارة الصحة

وزارة الصحة تناول الأطفال العصير منشور توعوي

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