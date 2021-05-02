اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى:

يشهد كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، وذلك بعدد محدود جدًا من الحضور مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.