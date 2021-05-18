أسامة الأزهري عن مبادرة إعمار غزة: فلسطين ستظل في قلوبنا

كتب- محمود مصطفى:

ثمن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأكد الأزهري في بيان له، الثلاثاء، على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقياداتها ومؤسساتها لحماية الشعب الفسطيني إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية.

وقال الأزهري، إن الأقصى والقدس الشريف في قلوبنا، وسيظل حيا في قلوبنا، حتى يعود الحق المسلوب إلى أهله من يد الإرهاب والوحشية والإجرام.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، المولى عز وجل أن يحفظ المسجد الأقصى، والقدس الشريف، وفلسطين وشعبها، وأن يعجل برفع الكرب، وأن يقصم جبروت إسرائيل وإرهابها.