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الأرصاد تكشف تفاصيل الثلاثاء بدرجات الحرارة

11:07 م الإثنين 17 مايو 2021
الأرصاد تكشف تفاصيل الثلاثاء بدرجات الحرارة

الطقس

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

كما من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.
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الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الرياح

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