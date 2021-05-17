رئيس "حقوق إنسان النواب": السيسي أول زعيم عالمي ينتصر لحقوق الإنسان الأفريق

كتب- محمد نصار:

أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن ثقته التامة في أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الفرنسية "باريس" أمس الأحد، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذان سيعقدان اليوم وغداً ستكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة لصالح الشعب السوداني وجميع شعوب القارة السمراء.

وقال رضوان، في بيان، اليوم، إن حقوق الإنسان داخل السودان وعدد كبير من الدول الأفريقية شهدت تراجعا كبيرا بسبب المشكلات والأزمات التي عانت منها العديد من الدول الأفريقية خاصة مشكلات النزاعات والحروب ومشكلات الفقر والمرض والجهل.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، على أن الرئيس السيسي لديه دراية كاملة بمشكلات وآمال وطموحات الشعوب الأفريقية وحقها في التنمية الشاملة واستغلال الطاقات الكامنة والثروات الطبيعية داخل العديد من دول القارة السمراء.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي العام قبل الماضي في أن يتنصر لحقوق الإنسان الأفريقي كأول قائد عالمي، وأن يجعل لأفريقيا صوتها المسموع عالميا، معربا عن ثقته التامة في أن مشاركة الرئيس السيسي بقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية ستحقق نتائج إيجابية كبيرة وتسهم بشكل كبير في توفير قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين من ناحية وبين فرنسا والقارة الأفريقية من ناحية أخرى.

وطالب النائب طارق رضوان بضرورة أن يهتم المجتمعون بإسقاط الديون السودانية والأفريقية خاصة بعد مواجهة الاقتصاد السوداني والاقتصاد الأفريقي للعديد من الأزمات والمشكلات في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى كل من السودان ودول القارة السمراء لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من أجل مواجهة أزمة البطالة الطاحنة داخل أفريقيا.