وزع هدايا وكعك العيد على الأطفال.. محافظ القاهرة يزور دار السندس لرعاية الأيتام

12:09 م الأربعاء 12 مايو 2021
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

كتب- محمد نصار:

زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، دار السندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الفطر المبارك حيث قام بتوزيع الهدايا والعيدية وكعك العيد عليهم وشاركهم الاستعداد لاستقبال العيد.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الزيارة، أقسام الدار المختلفة والأنشطة المقدمة فيها وغرف إقامة الأطفال والمكتبة واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام.

وأشاد محافظ القاهرة، بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأكد محافظ القاهرة، على حرص المحافظة على تقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة.

وتضم مؤسسة السندس 4 دور بها 196 طفلا وطفلة وترعى الأيتام بداية من عمر يوم، وتحرص الدار على المشاركة في جميع أنشطة تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية كما تسهم الدار في زواجهم ورعايتهم بعد الزواج.

اللواء خالد عبدالعال القاهرة دار السندس لرعاية الأيتام عيد الفطر

الخبر التالى:

لا دولة فلسطينية دون القدس.. تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إلغاء إجازات وغلق أماكن.. 25 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا والتعديات في العيد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا