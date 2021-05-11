السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي للتهنئة بعيد الفطر

08:16 م الثلاثاء 11 مايو 2021
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ومعرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تقديره للشيخ محمد بن زايد للفتة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها الشقيق والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.

هذا المحتوى من

السيسي ولي عهد أبوظبي عيد الفطر رئاسة الجمهورية

الخبر التالى:

القوات المسلحة تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:صلاح ينشر صورة له من القدس.. ويوجه رسالة لقادة العالم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا