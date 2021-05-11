السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي للتهنئة بعيد الفطر
القاهرة - أ ش أ:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ومعرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تقديره للشيخ محمد بن زايد للفتة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها الشقيق والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.
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