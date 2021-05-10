15 كاميرا وحضور رئيسة التلفزيون.. الاستعدادات النهائية لبث مباراة الأهلي والزمالك (صور)

08:18 م الإثنين 10 مايو 2021
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كتب- مينا غالي:

اختتم التلفزيون المصري استعداداته اليوم لبث وإخراج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر انطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم.

جاء ذلك بحضور رئيس التلفزيون نائلة فاروق والمشرف العام على البرامج الرياضية محمد إبراهيم ومخرجي المباراة في استاد القاهرة، وأصدرت رئيس التلفزيون تعليمات بالحيادية التامة ورفع شعار لا للتعصب.

وأكد محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون، أنه سيتم إذاعة ونقل المباراة بـ15 كاميرا ولأول مرة يتم تصوير الدورس بكاميرا باجس كام وواير كام بهدف إظهار شكل مصر الحضارس.

وأضاف الجوهري أنه تم تشكيل مجموعة عمل من المخرجين بإدارة البرامج الرياضية لإخراج المباراة بقيادة خالد عبدالعاطي ومحمد نصر الدين، على أن تضم هشام حسن ووليد فاروق وشادي طاهر.

مباراة الأهلي والزمالك التلفزيون المصري شعار لا للتعصب مباراة القمة

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