أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأثنين يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب بيان للهيئة العامة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين فى القاهرة الكبرى 28 درجة و17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى و15 للصغرى.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 30 للعظمى و14 للصغرى، وتسجل في جنوب الصعيد 33 للعظمى و17 للصغرى.

كما توقعت أن يكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا.

أشارت إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت من نشاط للرياح على بعض المناطق المكشوفة من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع إثارة الأتربة نهارًا، لافتة إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من السلوم وسيوة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بشكل عشوائي على بعض المناطق.