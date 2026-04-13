استشاري طب نفسي: الاكتئاب خلل كيميائي يحتاج لعلاج طبي

كتب : حسن مرسي

02:38 ص 13/04/2026

الدكتور جمال فرويز

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المجتمع المصري يعيش حالة "انكشاف نفسي" نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وضغوط منصات التواصل، مشددًا على أن المرض النفسي لا يفرق بين غني وفقير.

وأوضح فرويز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاكتئاب الحاد ليس ضعفًا في الإيمان وإنما خلل كيميائي في المخ يحتاج إلى تدخل طبي، مثل مرض السكر أو الضغط، مؤكدًا أن إنكار هذه الحقيقة يؤدي إلى تفاقم الأزمة وقد يدفع البعض إلى التفكير في إنهاء حياتهم.

وأضاف أن الحل يبدأ بثقافة "الفضفضة" والاحتواء، حيث يجب على المحيطين بالشخص المضغوط نفسيًا أن يلاحظوا التغيرات في سلوكه مثل الانعزال أو فقدان الشهية أو الإهمال في نفسه، وأن يستمعوا إليه بجدية بدلًا من الاكتفاء بنصائح سطحية.

وأشار إلى أن الشباب الذين يشعرون بانعدام الأمل يحتاجون إلى التوعية وتوفير أماكن علاج مجانية وسرية، مؤكدًا أن طلب المساعدة ليس عيبًا بل هو قمة الشجاعة.

وأكد فرويز على أن أي شخص تراوده أفكار سلبية أو رغبة في إنهاء حياته يجب أن يعرف أن هناك حلولًا وعلاجًا فعالًا، وأن المجتمع الطبي موجود لدعمه ومساندته.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
شئون عربية و دولية

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
حدث بالفن| أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وتدهور حالة فنان وعقد قران شاعر
زووم

حدث بالفن| أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وتدهور حالة فنان وعقد قران شاعر
ترامب: لدينا نفط أكثر مما تملكه السعودية وروسيا.. وسنفرض حصارًا على إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: لدينا نفط أكثر مما تملكه السعودية وروسيا.. وسنفرض حصارًا على إيران
"نجم الأهلي في الصدارة".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الحالي
رياضة محلية

"نجم الأهلي في الصدارة".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الحالي
طقس شم النسيم.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
أخبار مصر

طقس شم النسيم.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

