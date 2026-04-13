قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المجتمع المصري يعيش حالة "انكشاف نفسي" نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وضغوط منصات التواصل، مشددًا على أن المرض النفسي لا يفرق بين غني وفقير.

وأوضح فرويز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاكتئاب الحاد ليس ضعفًا في الإيمان وإنما خلل كيميائي في المخ يحتاج إلى تدخل طبي، مثل مرض السكر أو الضغط، مؤكدًا أن إنكار هذه الحقيقة يؤدي إلى تفاقم الأزمة وقد يدفع البعض إلى التفكير في إنهاء حياتهم.

وأضاف أن الحل يبدأ بثقافة "الفضفضة" والاحتواء، حيث يجب على المحيطين بالشخص المضغوط نفسيًا أن يلاحظوا التغيرات في سلوكه مثل الانعزال أو فقدان الشهية أو الإهمال في نفسه، وأن يستمعوا إليه بجدية بدلًا من الاكتفاء بنصائح سطحية.

وأشار إلى أن الشباب الذين يشعرون بانعدام الأمل يحتاجون إلى التوعية وتوفير أماكن علاج مجانية وسرية، مؤكدًا أن طلب المساعدة ليس عيبًا بل هو قمة الشجاعة.

وأكد فرويز على أن أي شخص تراوده أفكار سلبية أو رغبة في إنهاء حياته يجب أن يعرف أن هناك حلولًا وعلاجًا فعالًا، وأن المجتمع الطبي موجود لدعمه ومساندته.