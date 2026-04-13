توجيهات وتشديدات بالجاهزية الشاملة بمستشفيات قصر العيني خلال احتفالات الأعياد

كتب : عمر صبري

08:00 ص 13/04/2026

الدكتور حسام صلاح

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة مستشفيات جامعة القاهرة تزامناً مع احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة وفورية لكافة المترددين، بناءً على التوجيهات الصادرة عن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق.

وجاءت مستشفى الطوارئ في مقدمة الأولويات، حيث وجه الدكتور حسام صلاح برفع جاهزيتها الكبرى وتكثيف تواجد الأطقم الطبية بها على مدار الساعة، مع الاستجابه السريعه في الحالات الطارئه كما وجه مديري مستشفيات "المنيل الجامعي"، "المنيل التخصصي" مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد" الفرنساوي"، ومستشفيات "الأطفال"، بضرورة الاستعداد التام وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

كما شدد على الجاهزية الكاملة لكافة الخدمات المساعدة من وحدات الأشعة ومعامل التحاليل لتعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، لضمان سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بدقة تامة.

وفي إطار المتابعة الدقيقة، تواصل عميد الكلية مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام، مؤكداً على ضرورة المرور الميداني المستمر خلال فترة الأعياد، وضمان وجود تقارير دورية ترفع أولاً بأول لمتابعة الوضع الصحي داخل الوحدات.


كما وجه الدكتورة عائشة محمد، مدير مركز السموم بالكلية،الي ضرورة رفع الجاهزية الكاملة للمركز وتوفير كافة الأمصال اللازمة للتعامل مع أي حالات تسمم طارئة خلال هذه الفترة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، أن خطة الطوارئ المعتمدة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الجاهزية في كافة التخصصات، مشيراً إلى أن التنسيق يشمل كافة القطاعات الفنية والتشخيصية لضمان استمرارية الخدمة الصحية بكفاءة عالية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات بما يحقق أمن وسلامة جميع المرضى والمواطنين.

