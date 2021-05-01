وزيرة الهجرة تعرب عن فخرها ببطولة مصري مغترب: "زرع في أولاده حب الوطن"

كتب- أسامة علي:

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على زيارة المواطن المصري أحمد شعبان، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مصر، والذي ساهم في إلقاء القبض على مجرم هارب من العدالة هناك، واحتفت به وسائل الإعلام الأمريكية بعمله البطولي.

وقالت وزير الهجرة، في تصريحات لها على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك": "كنت فخورة ببطوله أحمد شعبان في كاليفورنيا، وبكلامه عن الجيش المصري اللي اتعلم فيه الشجاعة والالتزام"، متابعة: "بس فرحتي كانت أكتر لما شفت ولاده طارق وزين في متحف القوات الجوية، وشفت إزاي أحمد رباهم على حب مصر".

وأوضحت مكرم: "أن أحمد علم أبناءه حب الوطن"، مضيفة: "رغم أن أولاده من أم أجنبية وعايشين برة، إنما عارفين كل حاجة عن حرب أكتوبر، نوع الطيارات، اللي حصل في خط بارليف".

ووجهت وزير الهجرة، الشكر لـ"أحمد"، على زرع حب الوطن في أبنائه، قائلة: "لما بنتكلم عن مسؤولية المصريين في الخارج، عن زرع الولاء والانتماء للدولة، في قلوب أولادهم، لازم أشكر أحمد وكل اللي زيه".