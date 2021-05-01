مزيد من ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس أسبوع كامل
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة غدا ٣٦ درجة وترتفع أيضًا على المدن الساحلية الغربية لتسجل السلوم ٣٦ درجة على غير العادة خلال هذا الوقت من العام.
وأضافت الهيئة في منشور لها على الصفحة الرسمية لموقع فيسبوك، تستمر هذه الموجة لمدة أسبوع قادم يصاحبها مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.
وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح خاصة في الفترات المسائية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والمدن المطلة على البحر الأحمر.
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