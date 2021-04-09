دير الشهداء بجبل أخميم يحذر من التعامل مع منتحل صفة راهب لجمع تبرعات
كتب- مينا غالي:
حذر دير الشهداء بجبل أخميم في سوهاج من التعامل مع شخص ينتحل صفة راهب وينسب نفسه إلى الدير ويدعى أن اسمه الراهب كيرلس الأخميمي، ويجمع تبرعات ويزور المنازل في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى بصفته المزيفة.
وقال الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة والمشرف على دير الشهداء في بيان له مساء اليوم: "وإذ يحذر من التعامل مع هذا الشخص، فإنه ينأى بالدير عن أن تكون له صلة بأفعاله من قريب أو بعيد."
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان