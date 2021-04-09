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دير الشهداء بجبل أخميم يحذر من التعامل مع منتحل صفة راهب لجمع تبرعات

11:18 م الجمعة 09 أبريل 2021
دير الشهداء بجبل أخميم يحذر من التعامل مع منتحل صفة راهب لجمع تبرعات

دير الشهداء بجبل أخميم

كتب- مينا غالي:

حذر دير الشهداء بجبل أخميم في سوهاج من التعامل مع شخص ينتحل صفة راهب وينسب نفسه إلى الدير ويدعى أن اسمه الراهب كيرلس الأخميمي، ويجمع تبرعات ويزور المنازل في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى بصفته المزيفة.

وقال الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة والمشرف على دير الشهداء في بيان له مساء اليوم: "وإذ يحذر من التعامل مع هذا الشخص، فإنه ينأى بالدير عن أن تكون له صلة بأفعاله من قريب أو بعيد."

دير الشهداء بجبل أخميم سوهاج جبل أخميم دير الشهداء

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