وزيرة الصحة ترد على تخوفات المواطنين من لقاحات كورونا

وزيرة الصحة: إجراءات كورونا الاحترازية أقوى من أي لقاح

كتب- أحمد جمعة:​

تصوير- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن جميع لقاحات كورونا التي تستخدمها مصر في مراكز التطعيمات "آمنة وفعالة ولا يوجد ضرر منها".

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أنه يتم تجهيز خط إنتاج في 6 أكتوبر لإنتاج اللقاحات.

وأوضحت أنه من المقرر استكمال مليون جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، موجهة الشكر للحكومة الصينية على تعاونها مع مصر.