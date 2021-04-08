أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الحكومة: مصر أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

01:42 م الخميس 08 أبريل 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- محمد نصار:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرًا تضمن إنفوجرافيك يوضح أن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع كلا الملفين.

ووفق التقرير، اتبعت الدولة المصرية سياسات ناجحة وفعالة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية.

كما وضعت الدولة المصرية إطارًا تشريعيًا وطنيًا لمكافحة تهريب المهاجرين، واستضافت ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات وتم التعامل معهم دون تمييز ودمجهم في المجتمع المصري.

ويستفيد اللاجئون من كافة الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بما يضمن لهم حرية التنقل وعدم عزلهم في المخيمات.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة الهجرة غير الشرعية دعم اللاجئين مكافحة الهجرة غير الشرعية

الخبر التالى:

الحكومة: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة سيعقد القضية ويزيد الاحتقان في المنطقة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة سيعقد القضية ويزيد الاحتقان في المنطقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا