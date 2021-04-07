وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وتوجه وزير الأوقاف، بالدعاء للمولى عز وجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على الرئيس السيسي، ومصرنا العزيزة والبشرية جمعاء، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصر العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ومن المقرر، أن تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا، مساء الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إلغائه العام الماضى، بسبب تفشى جائحة كورونا وإلغاء كافة المؤتمرات حينها.

وقررت دار الإفتاء المصرية، تنظيم احتفال استطلاع هلال رمضان هذا العام وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التي أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.