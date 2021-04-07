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بسام راضي ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية"

05:42 م الأربعاء 07 أبريل 2021
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كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، اليوم الأربعاء.

ويشمل المجمع، إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية رئاسة الجمهورية

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