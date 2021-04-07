اعتزوا بحضارتكم.. جامعة عين شمس تحتفي بموكب المومياوات في حضور وزير السياحة

نظمت جامعة عين شمس ندوة احتفاءً بموكب المومياوات الملكية تحت عنوان "المومياوات الملكية"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع للجامعة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأ.د.ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، وأ.د.محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والتنمية.

وأكد وزير السياحة والآثار، خلال كلمته التي ألقاها بالندوة، حرص الوزارة على أن يكون موكب المومياوات الملكية موكبًا جنائزيًّا مهيبًا، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم.

وأشار العناني إلى أن الهدف الأساسي هو إظهار هيبة مصر في كل شيء، لافتًا إلى أن كل تفصيلة بالموكب كانت مدروسة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن استقبال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الملوك الذين حكموا مصر وسجلوا التاريخ سيظل مشهدًا بارزًا عالقًا بالذاكرة وستتذكره الأجيال على مدى الأعوام، كما أن قيام الرئيس بافتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية وتقف عن يمينه المرجعية الأولى في الثقافة والآثار في العالم مدير عام منظمة اليونسكو، وعن يساره المرجعية الأولى للسياحة في العالم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، يدل على ثقل ومكانة مصر سياحيًّا وأثريًّا.

وأشار العناني إلى أنه تم تغليف المومياوات بشكل علمي؛ حفاظًا عليها واحترامًا للملوك، ورغم أن البعض طالب بإظهار شكل المومياوات الملكية لكن ما كان يهمنا هو الحفاظ عليها، مؤكدًا أنه تم دراسة كل حركة وتفصيلة في الموكب بشكل دقيق، ومراجعة المحتوى الأثرى يوميًّا بدقة، وربط ذلك كله بالهوية المصرية.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال كلمته، أنه استقبل العشرات من الرسائل؛ التي كانت أبرزها كلمة وصلت إليه تحمل كلمة (فخر).

ووجه العناني رسالة إلى الطلاب: "اعتزوا ببلدكم وبحضارتكم المصرية؛ خصوصًا أنها حضارة فريدة في العالم"، لافتًا إلى أنه تم تجهيز فيلم عن كواليس نقل المومياوات باللغتَين العربية والإنجليزية.

وتحدث وزير السياحة والآثار عن متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تجهيزات المتحف، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجميع؛ فهو متحف يجمع تاريخ عواصم مصر القديمة.