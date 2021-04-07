وزيرة البيئة: مبادرة "E-Tadweer" أول مبادرة وطنية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer).

وشهدت أيضًا مراسم إطلاق المبادرة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء العمل لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض (حوافز) للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني، وتوفير نقاط لجمع المخلفات، فضلاً عن الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي وإعداد حملات لرفع الوعي لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق الإلكتروني E-Tadweer.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال في مجالات الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الخطرة والاقتصاد الدوار.

شارك في الحضور الدكتورة راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمهندس أسامة زكي الرئيس التنفيذي لراية للتصنيع ورئيس الاستدامة، والدكتور مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، والدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، وكريم دبوس مطور التطبيق الإلكتروني.

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن إطلاق المبادرة الوطنية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية جاءت في ظل قيادة سياسية داعمة وواعية بأهمية الملف البيئي ودمجه في قلب الاقتصاد القومي التنموي، مشيرة إلى أنه تم منذ 3 سنوات وضع هدف تطوير القطاع البيئي بدعم من رئيس مجلس الوزراء من خلال العمل على محورين: الحد من التلوث إضافة إلى العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية والذي تم من خلاله تغيير لغة الخطاب البيئي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن العمل على مختلف الملفات البيئية والمبادرات يتم من خلال إشراك الشباب ومشاركة القطاع الخاص والعمل على زيادة التوعية والوعي لمختلف القضايا البيئية مشيرة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر للتوعية ورفع الوعي البيئي لدى كافة المواطنين بمختلف القضايا البيئية إضافة إلى العمل على تقليل تكلفة التدهور البيئي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر يتولد عنها 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، ٢٣% من القطاع المنزلي من إجمالي المخلفات الإلكترونية، لافتة إلى العمل من خلال إطلاق المبادرة على تقليل المخاطر الصحية والمساعدة في خلق فرص عمل وإعطاء نماذج ملموسة على أرض الواقع للاقتصاد الأخضر والدوار.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تحويل القطاع غير الرسمي للمخلفات لقطاع رسمي أصبح ضرورة ملحة خاصة مع إلزام القانون كل العاملين في مجال المخلفات على التسجيل لأخذ تراخيص مزاولة المهنة حيث نقوم بمساعدة العاملين فيه على تسجيل بياناتهم.

وأكدت وزيرة البيئة، على دعم الوزارة للأفكار مثل مبادرة اليوم"إي تدوير" والذي سبقتها أفكار أخرى في عدة مجالات في المخلفات البلدية والترويج للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على بناء منظومة للمخلفات الإلكترونية فضلا عن بناء نموذج لمدينة متكاملة للمخلفات يشمل جزء منها للمخلفات الخطرة بالعاشر من رمضان.

وتابعت أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة وتسعي لمسابقة الزمن في إنشاء المشروعات التنموية من خلال خطوات ثابتة ومبتكرة وبأيادي مصرية في وقت تأثر العالم أجمع اقتصاديًا وفي كل مناحي التنمية كما تسعى إلى التزام مصر باتفاقيتها الدولية.

من جانبها أثنت رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مجهودات وزارة البيئة حيث أكدت على أن مبادرة "E-Tadweer" نموذج مبتكر للشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المسئول والمعني بالحفاظ على البيئة لتوفير آلية بسيطة تحفز المواطنين على التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية.

وأوضح الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، أن القطاع الخاص يُعد أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية، يليه الأُسر ثم القطاع الحكومي، وأشار إلى أن المخلفات التي يولدها القطاع الحكومي والمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص يمكن فرض السياسات وتطبيق القوانين عليها، ووفقًا للقانون يجب تسليم المخلفات المتولدة منهم لأحد المصانع الرسمية لتدوير المخلفات الإلكترونية.

وأضاف العربي، أنه خلال السنوات الماضية كان جمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأسر أحد تحديات إدارة المخلفات الإلكترونية، حيث إن هذه المخلفات يتم جمعها من قبل القطاع غير الرسمي فيتم إدارتها بشكل خاطئ، أو يتم التخلص من أجزائها الخطرة مع مخلفات البلدية وينتهي بها الأمر في مكب المخلفات البلدية، أو يتم الاحتفاظ بها في المنازل، لذا كان أحد أهداف المشروع هو إيجاد آلية مستدامة لجمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأفراد مع تقديم حوافز اقتصادية لهم حتى لا تنتهي في يد القطاع غير الرسمي والذي لا يتبع أي معايير بيئية في التعامل مع تلك المخلفات مما يؤدي إلى آثار سلبية جسيمة على الصحة والبيئة.

وأعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر، عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية في مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن شركة فودافون كانت أولى الشركات الداعمة لمبادرة "E-Tadweer"، للاستفادة من خبرات الشركة التكنولوجية في العمل كذراع فني للوزارة و للإشراف على تنفيذ التطبيق الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة بعض فروع ڤودافون لتجميع المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على توعية المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة، وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة، كما سيتم التبرع بـ 10 أطنان من المخلفات الإلكترونية كنواة لبدء المشروع.

وأكد المهندس أسامة زكي الرئيس التنفيذي لراية للتصنيع ورئيس الاستدامة في راية القابضة، على أن المشاركة في المبادرة تعد دوراً وطنياً يعكس عمل القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج البعد البيئي في مجالات التنمية للحد من التدهور البيئي للموارد الطبيعية، حيث تأتي مجهودات راية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به في السوق المصرية بهدف تحقيق نتائج ملموسة في ملف التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والتقليل من أضرارها.

وشدد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، على الحرص على تعميق التعاون مع وزارة البيئة في العديد من المجالات ومنها إطلاق هذه المبادرة والمطورين لهذا النظام إيمانًا من المكتب بالإدارة السليمة والمستدامة للتخلص الآمن من النفايات، مشيرا إلى أنه تم التواصل من خلال مرحلتين مع المصانع والشركات العاملة في مجال التدوير إضافة إلى تقديم قسائم تحفيز للراغبين في التخلص من المخلفات الإلكترونية حيث تم استجابة بعض الشركات ويتم العمل على ضم آخرين.