غدا.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق كبرى بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن انقطاع الخدمة عن مناطق: (ميدان روكسي - شارع الميرغني - شارع سيد الميرغني - إبراهيم اللقاني - نزيه خليفة)، وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).
وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إن انقطاع الخدمة يكون اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق 8/4/2021، وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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