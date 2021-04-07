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غدا.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق كبرى بالقاهرة

11:24 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
غدا.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق كبرى بالقاهرة

ضعف المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن انقطاع الخدمة عن مناطق: (ميدان روكسي - شارع الميرغني - شارع سيد الميرغني - إبراهيم اللقاني - نزيه خليفة)، وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إن انقطاع الخدمة يكون اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق 8/4/2021، وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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ضعف المياه قطع المياه القاهرة شركة مياه الشرب

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