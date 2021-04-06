"الكهرباء": توقيع اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات -صور

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم توقيع اتفاقيات مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بنظام BOO، بقدرة 200 م.وات، بمنطقة كوم أمبو بأسوان، بإجمالي استثمارات يبلغ 80 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة إلى نسبة تزيد على 42% من إجمالي التوليد بحلول عام 2035.

وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة لمدة 25 عامًا مع شركة "أكوا باور" لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 م.وات، بنظام BOO (البناء والتملك والتشغيل) باستخدام الخلايا الفوتوفلطية ثنائية الوجه Bifacial بمنطقة كوم أمبو بأسوان.

وقامت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع شركة "أكوا باور" للمشروع، ولنفس المدة 25 عامًا مقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، وهي 2% من قيمة إجمالي الطاقة المنتجة.

ومن المتوقع، حسب بيان الوزارة، تحقيق التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2022.

وسيحقق المشروع وفرًا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قدره 336,000 طن/عام، كما تكفي الطاقة المنتجة من المشروع لإنارة منازل عدد 130,000 أسرة، ويوفر المشروع 1600 فرصة عمل مباشرة أثناء فترة الإنشاء.

جدير بالذكر أن شركة "أكوا باور" شاركت في برنامج تعريفة التغذية المرحلة الثانية بثلاث مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ مشروع TK للطاقة الشمسية بقدرة 20 م.وات, ومشروع ألكوم للطاقة بقدرة 50 م.وات, ومشروع أكوا بنبان 1 للطاقة بقدرة 50 م.وات.

يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.