قرارات جديدة لـ التموين بشأن المخابز قبل رمضان: الميزان الحساس والرصيد الاستراتيجي

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كتابًا دوريًّا، اليوم الإثنين، تم توزيعه على المديريات بالمحافظات، تضمن تعديل عقوبة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، لتصبح 1000 جنيه يتم دفعها دفعة واحدة فور إخطار إدارة التموين أو المديرية التابع لها بالمحافظة، على أن تتضاعف العقوبة المالية خلال 3 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، وأن يتم تحصيل الغرامة لصالح هيئة السلع التموينية.

وتضمن الكتاب الدوري، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، تنبيهًا آخر بشأن احتساب الرصيد المنصرف للمخابز كرصيد استراتيجي من ضمن أرصدة المخبز التأمينية، بحيث لا يوجد بالمخبز سوى ثلاث حصص تأمينية بما فيها حصة يوم التشغيل، والتي تصرف للمخبز بنظام الاستعاضة، وفي حالة الصرف تتم المحاسبة على الدقيق المنصرف طبقًا للعقوبة الواردة بالتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017، وأن يتم السداد فورًا دون تقسيط، وفي حال عدم السداد يتم إيقاف المخبز ولا يتم تشغيله إلا بعد السداد والعرض على وزير التموين.

وأضاف الكتاب الدوري أن تقوم المديرية بإجراء عملية الجرد الفعلي للدقيق الموجود بالمخبز، ولا يسمح بوجود أكثر من حصة ثلاثة أيام (حصة يومين وحصة يوم التشغيل) وفي حالة وجود أكثر من ذلك يتم إيقاف الصرف من المطحن للوصول إلى حصة التأمين، وذلك ما عدا المخابز بالمحافظات الحدودية التي تبعد فيها المخابز بمسافات كبيرة عن أماكن صرف الدقيق.

يُذكر ئن المصريين يستهلكون من ٢٥٠ إلى ٢٧٥ مليون رغيف خبز يوميًّا، أي ما يعادل نحو ١٠ مليارات رغيف خبز سنويًّا، وذلك وفق تصريح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.