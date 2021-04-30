حدث ليلاً| أول تحرك رسمي لـ"تعليم قنا" بعد واقعة "التشهير بالطالبات".. 38 قتيلاً إسرائيليًا في انهيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170008 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

38 قتيلاً إسرائيليًا في انهيار جسر بالجليل

أفادت السلطات الصحية في دولة الاحتلال بمصرع 38 قتيلاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين بين المستوطنين إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء البرتغالي: إعادة فتح الحدود البرية مع إسبانيا السبت المقبل

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إعادة فتح الحدود البرية بين بلاده وإسبانيا أمام جميع الرحلات بدءًا من يوم السبت المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مسلح يقتل 4 أمريكيين بينهم شرطيان في إطلاق نار بالولايات المتحدة

قُتل أربعة أشخاص في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بينهم شرطيان، على يد شخص مسلح تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بايدن ينفي علمه بمداهمة "إف بي آي" لشقة جولياني محامي ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنه لم يعرف مسبقا أن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" كان يخطط لمداهمة شقة رودي جولياني يوم أمس الأربعاء وأنه لا يريد إفادة بشأن القضية المرفوعة ضد محامي الرئيس السابق دونالد ترامب

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكنيسة تعلن الإجراءات الاحترازية للمشاركين في صلوات الجمعة العظيمة وقداس القيامة بالكاتدرائية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أهم الإجراءات الواجب اتباعها للمشاركين في صلوات يوم الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار قضائي جديد بشأن قاتل الطفلة "جنى" في الفيوم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبشواى بالفيوم، المتهم "ك.ع.ق" 21 عامًا، والمقيم بقرية العجميين 15 يومًا، على ذمة التحقيق، بعد اعترافه بقتل الطفلة "جنى.م.ع" 11 عامًا تلميذة بالصف الرابع الأبتدائى، بعد استدراجها داخل منزله وخنقها وضربها بسكين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المحكمة العليا في بريطانيا تلزم "ريان أير" بدفع تعويضات عن رحلات ألغيت بسبب إضراب الطيارين

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن المحكمة العليا في بريطانيا أصدرت قرارا يلزم شركة الطيران منخفض التكاليف، الأيرلندية، "ريان أير"، بدفع تعويضات للركاب عن مئات الرحلات التي ألغيت بسبب إضراب الطيارين في عام 2018.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ارتفاع عدد القتلى من المواطنين القرغيزيين نتيجة الصراع على الحدود مع طاجيكستان إلى ثلاثة

أعلنت وزارة الصحة القرغيزية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان بين المواطنين القرغيزيين إلى ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد واقعة "التشهير بالطالبات".. أول تحرك رسمي لـ"تعليم قنا"

أحال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، إدارة مدرسة قفط الثانوية الصناعية للبنات للشئون القانونية للتحقيق في واقعة نشر أسماء الطالبات اللائي لم يسددن المصروفات الدراسية، والتشهير بهن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحًا أن ذلك يمثل سلوكًا خاطئًا يتنافى مع أخلاقيات المهنة.

للتفاصيل.. اضغط هنا