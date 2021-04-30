رئيس الوزراء البرتغالي: إعادة فتح الحدود البرية مع إسبانيا السبت المقبل

01:29 ص الجمعة 30 أبريل 2021
رئيس الوزراء البرتغالي: إعادة فتح الحدود البرية مع إسبانيا السبت المقبل

رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا

لشبونة - أ ش أ:

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إعادة فتح الحدود البرية بين بلاده وإسبانيا أمام جميع الرحلات بدءًا من يوم السبت المقبل.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الخميس أن هذا التطور يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فرض قيود وعمليات تفتيش على الحدود بين البلدين للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أنه كان يتم السماح فقط للمواطنين والمقيمين العائدين إلى البرتغال بالعبور، وكذلك المركبات التي تنقل البضائع.​

هذا المحتوى من

أنطونيو كوستا إسبانيا البرتغال

الخبر التالى:

38 قتيلاً إسرائيليًا في انهيار جسر بالجليل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا