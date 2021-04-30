رئيس الوزراء البرتغالي: إعادة فتح الحدود البرية مع إسبانيا السبت المقبل

لشبونة - أ ش أ:

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إعادة فتح الحدود البرية بين بلاده وإسبانيا أمام جميع الرحلات بدءًا من يوم السبت المقبل.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الخميس أن هذا التطور يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فرض قيود وعمليات تفتيش على الحدود بين البلدين للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أنه كان يتم السماح فقط للمواطنين والمقيمين العائدين إلى البرتغال بالعبور، وكذلك المركبات التي تنقل البضائع.​