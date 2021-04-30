38 قتيلاً إسرائيليًا في انهيار جسر بالجليل

01:30 ص الجمعة 30 أبريل 2021
38 قتيلاً إسرائيليًا في انهيار جسر بالجليل

وكالات:

أفادت السلطات الصحية في دولة الاحتلال بمصرع 38 قتيلاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين بين المستوطنين إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

وفي أول تعليق على الحادث، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر يعتبر "كارثة فادحة".​

إسرائيل انهيار جسر بالجليل جسر بالجليل الشرطة الإسرائيلية
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