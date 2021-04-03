أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عبدالمحسن سلامة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام

12:48 م السبت 03 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عبدالمحسن سلامة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام

مبنى مؤسسة الأهرام

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 9 لعام 2020 بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يعين عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وجاء في المادة الثانية، بأن يتفرغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة تفرغا كاملاً طوال فترة تعيينه.

ونصت المادة الثالثة، بأن يقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة تقريراً ربع سنوي حول الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره.

وجاء في المادة الرابعة، بأن يعمل بهذا القرار، من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مؤسسة الأهرام الهيئة الوطنية للصحافة عبدالمحسن سلامة

الخبر التالى:

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين أحمد مصطفى رئيساً لمؤسسة دار الهلال
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:صعود جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا