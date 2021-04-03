الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عبدالمحسن سلامة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 9 لعام 2020 بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يعين عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وجاء في المادة الثانية، بأن يتفرغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة تفرغا كاملاً طوال فترة تعيينه.

ونصت المادة الثالثة، بأن يقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة تقريراً ربع سنوي حول الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره.

وجاء في المادة الرابعة، بأن يعمل بهذا القرار، من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.