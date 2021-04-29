كرم جبر ينعى زوجة الدكتور حماد عبدالله عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق

11:48 ص الخميس 29 أبريل 2021
كرم جبر ينعى زوجة الدكتور حماد عبدالله عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق

كرم جبر

كتب- مينا غالي:

تقدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخالص العزاء للدكتور حماد عبدالله عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق في وفاة زوجته المهندسة عواطف محمود سلطان.

ودعا "جبر"، في بيان له، اليوم الخميس، المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم زوجها وأسرتها الصبر والسلوان.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظم أمس الأربعاء، لقاءً مفتوحًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للحديث عن مشروع حياة كريمة وملف وعي الأسر المصرية. ​

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حماد عبدالله كلية الفنون التطبيقية

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