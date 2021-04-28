"السكك الحديدية": جرار زراعي دون لوحات يعترض قطار 86 القاهرة- أسوان وضبط قائده

02:37 م الأربعاء 28 أبريل 2021
"السكك الحديدية": جرار زراعي دون لوحات يعترض قطار 86 القاهرة- أسوان وضبط قائده

صورة من محتوى الفيديو

كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه أثناء مسير قطار النوم رقم 86 القاهرة- أسوان فوجئ قائد القطار أثناء دخوله محطة دراو بجرار زراعي بمقطورة قصب يعترضه بالخط الطالع ودون لوحات معدنية.

وأضافت الهيئة: حيث كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم ٨٤١/ ٩٠٠ ما بين دراو وكوم أمبو، وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعي وتفادي وقوع الاصطدام بالقطار، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية؛ حيث تمكنت الشرطة من القبض على سائق الجرار الزراعي.

وتهيب الهيئة بالسادة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

السكك الحديدية جرار زراعي قطار قطار القاهرة أسوان

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