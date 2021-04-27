25% تخفيضات.. المصيلحي يوجه "القابضة للصناعات الغذائية" بضخ السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية

11:27 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
25% تخفيضات.. المصيلحي يوجه "القابضة للصناعات الغذائية" بضخ السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأكد المصيلحي توافر كل السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمعًا استهلاكيًّا، مشيرًا إلى أن تطوير الكثير منها وإدخال نظام الباركود بها سهلا متابعة حركة السلع بها ومعرفة السلع التي يزيد عليها الطلب لضخها.

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول توافر الخضر والفاكهة بالمجمعات.

وأفاد التقرير أن الطماطم تُباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ6.5، والبطاطس بـ5 جنيهات، والبصل بـ4.5 جنيه.

وأفاد التقرير القادم أيضًا من قطاع التجارة الداخلية عن أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور، أن الطماطم تخرج من سوق الجملة بسعر من 2 إلى 5 جنيهات، لتباع في أسواق التجزئة بـ3 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

وأكد التقرير الوارد أيضاً من سوق العبور أن البطاطس تخرج جملة من 1.5 جنيه إلى 3 جنيه، لتباع تجزئة بـ5 جنيهات، مشيرًا إلى أن الموز يخرج من السوق بسعر يتفاوت من 5 إلى 7 جنيهات، ليباع تجزئة من 8 إلى 12 جنيهًا، والفراولة من 4 إلى 7 جنيهات جملة، لتباع تجزئة من 6 إلى 10 جنيهات.

علي المصيلحي وزير التموين القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية

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