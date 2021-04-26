كامل الوزير: وزارة النقل ليست فقط "السكك الحديدية".. والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يوميًّا

كتب- نشأت علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه طالب بإلقاء بيان حول تطوير قطاع السكك الحديدية وما أصابها، لافتًا إلى أنه في مرحلة سابقة حدث تعطل لـ50% من جرارات السكك الحديدية، واختفت قطع الغيار، وكان هناك ديون على قطاع السكك الحديدية.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: نسعى لتوفير أعلى معدلات السلامة، وربط مصر بالدول الإفريقية والعربية، واللجوء إلى وسائل النقل الحديث، وتطبيق أساليب النقل الذكية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي.

وتابع وزير النقل: "وزارة النقل ليست فقط قطاع السكك الحديدية، وإنما هناك قطاعات أخرى، والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يوميًّا، وهناك 10 هيئات أكبر من السكك الحديدية".