كامل الوزير: وزارة النقل ليست فقط "السكك الحديدية".. والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يوميًّا

كامل الوزير: وزارة النقل ليست فقط "السكك الحديدية".. والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يوميًّا
كتب- نشأت علي:
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه طالب بإلقاء بيان حول تطوير قطاع السكك الحديدية وما أصابها، لافتًا إلى أنه في مرحلة سابقة حدث تعطل لـ50% من جرارات السكك الحديدية، واختفت قطع الغيار، وكان هناك ديون على قطاع السكك الحديدية.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: نسعى لتوفير أعلى معدلات السلامة، وربط مصر بالدول الإفريقية والعربية، واللجوء إلى وسائل النقل الحديث، وتطبيق أساليب النقل الذكية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي.
وتابع وزير النقل: "وزارة النقل ليست فقط قطاع السكك الحديدية، وإنما هناك قطاعات أخرى، والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يوميًّا، وهناك 10 هيئات أكبر من السكك الحديدية".
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