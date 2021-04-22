10 ندوات في وقت واحد.. اتحاد كتاب مصر ينتقد التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة

(مصراوي):

نظمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في مقرها ومقر الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ندوة حول حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، أعقبها مؤتمر صحفي أعلن فيه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي يمثل 18 مؤسسة ثقافية كبرى في ثماني عشرة دولة عربية، وقوفه الكامل غير المشروط مع موقف حكومتي مصر والسودان، داعمًا كل الخيارات المتاحة للحفاظ على الأمن القومي العربي في أخطر تهديد له منذ عقود طويلة.

وأقيمت الندوة في مقر النقابة بالزمالك، بالتوازي مع 8 ندوات أخرى في 8 نقابات فرعية في الوقت نفسه، وهو يوم العاشر من رمضان، في الإسكندرية، والغربية والمنصورة والشرقية والمنيا وبني سويف والفيوم، والمنوفية، وذلك دعما للقيادة السياسية المصرية، وثوقًا بها، ووقوفًا مع خياراتها كافة في هذا الشأن.

وأكد البيان أن ما تحوكه الكيانات والدول التي تقف من وراء هذا التعنت التفاوضي الذي يتبنى أسلوب "حافة الهاوية" -الذي يوشك من مارسه أن يقع فيه- لن يكون فخًّا لمصر والسودان اللذين أكدا ثوابتهما على نحو واضح، بل إنه لا يزيد على كونه اختيارًا مصيريًّا مرت به شعوبنا على مر تاريخها الطويل عشرات المرات، وأثبتت دائمًا من خلال اختياراتها القائمة على الحق والعدل والإرادة والعزة والكرامة قدرتها على حماية أمنها القومي على المستويات كافة، وهذا ما تؤكده الآن وحدة الإرادتين المصرية والسودانية، في مصيرهما المشترك. وفي تأكيد أهم ثابت لديهما وهو التفاوض للوصول إلى وضع آمن لا يهدد استقرار المنطقة على أي نحو، وهذا ما لا يمكن تحقيقه دون توافر حسن النية والإرادة للأطراف كافة؛ لأنه لا تفاوض إلى ما لا نهاية من جهة، ولا تفاوض وفق سياق يفرض فيه أحد الأطراف الأمر الواقع، أو يتعسف بالانفراد بالقرار من جهة أخرى.

كما أكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عمق العلاقات التاريخية القوية والممتدة بين الشعب العربي والشعب الإثيوبي، وهو شعب صديق ومسالم، وتربطه بشعوب الدول العربية وبالشمال الأفريقي بخاصة علاقات عميقة وممتدة تقوم على الاحترام والمحبة والتقدير المتبادل على مرّ تاريخ المنطقة.

ودعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بيانه منظمات المجتمع المدني الدولية كافة، ورموز الفكر والثقافة والأدب في العالم أجمع، إلى دعم موقف مصر والسودان العادل في حقهما التاريخي، فضلاً عن حقهما في إبرام اتفاق ملزم لملء السد وتشغيله، من أجل نزع فتيل أزمة وشيكة بالمنطقة قد تؤثر على استقرارها سنوات طويلة.

وأرسل المجتمعون برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤازرون موقف مصر والسودان في المطالبة بحقوقهما التاريخية والقانونية المشروعة.