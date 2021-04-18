وزيران ومحافظ يفتتحون مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي

02:53 م الأحد 18 أبريل 2021
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كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي .

وتعد قبة الإمام الشافعي ذات قيمة معمارية عالية إلى جانب قيمتها الروحية والتاريخية لما تحويه من العناصر المعمارية والزخرفية من العصور المختلفة، وقد شملت أعمال الترميم المباني والرخام والفسيفساء الخزفي.

وقد تضمنت أعمال ترميم المباني أعمال الحقن والتقويةوترميم الشروخ واستبدال الأحجار والطوب التالف، أما بالنسبة للرخام فقد تم ترميم معظم الكسوة الرخام ، ونظرا لسوء حالة الفسيفساء الخزفي بسبب حركة المشاة فقد تم نزعها وترميمها وإعادة تثبيتها على منسوب أكثر انخفاضًا بعد عزلها، وقد تم تركيب ممشى من الزجاج المقوى أعلاها.

كما تم ترميم القبة من الخارج حيث تم ترميم الكسوة الرصاص والعشاري وتم عزل جميع الأسطح الخارجية وعمل نظام لصرف الماء، كما تم ترميم أسطح القبة الداخلية وأسقف الممر والمدخل وترميم المقصورات والتركيبات والأبواب.

كما تم تصميم نظام إضاءة حديث يتناسب مع النسيج التاريخي للقبة.

شهد الافتتاح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وخالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اللواء خالد عبدالعال
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