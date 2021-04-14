الصحة تكشف عن عادات غذائية ضارة يجب تجنبها خلال فترة العزل المنزلي
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كتب يوسف عفيفي:
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عادات غذائية ضارة يجب تجنبها خلال فترة العزل المنزلي نتيجة وباء كورونا المستجد.
ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديوجرافيك يوضح هذه العادات وذلك على النحو التالي:
ا- استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا والمحلات والأجبان عالية الملح لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.
- الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة تضر بمناعة جسمك.
- الوجبات السريعة والمقلية لأنها تحتوي على دهون مضرة بالصحة.
- السكريات والحلويات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية (يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.
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