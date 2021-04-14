الصحة تكشف عن عادات غذائية ضارة يجب تجنبها خلال فترة العزل المنزلي

09:55 م الأربعاء 14 أبريل 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عادات غذائية ضارة يجب تجنبها خلال فترة العزل المنزلي نتيجة وباء كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديوجرافيك يوضح هذه العادات وذلك على النحو التالي:

ا- استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا والمحلات والأجبان عالية الملح لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

- الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة تضر بمناعة جسمك.

- الوجبات السريعة والمقلية لأنها تحتوي على دهون مضرة بالصحة.

- السكريات والحلويات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية (يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.

العزل المنزلي عادات غذائية وباء كورونا فيسبوك

الخبر التالى:

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران باعتماد جدول الوظائف التخصصية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1-1 حرس الحدود.. أوباما يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا