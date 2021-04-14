ننشر المواعيد الجديدة لـ"الصوت والضوء" خلال شهر رمضان

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء خلال الشهر الكريم.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار استعداد الشركة لاستقبال هذه المناسبة بمواعيد تتناسب مع مواعيد الإفطار وتشجيعا للمصريين، بالإضافة إلى السائحين وإتاحة فرصة التواجد في العروض.

وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس الإدارة التنفيذي، إنه تقرر أن تبدأ عروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان على النحو التالي:

ـ منطقتى الهرم- فيلة الساعة 8:30 م.

ـ منطقتى الكرنك وأبو سمبل الساعة 8 م.

ـ منطقة إدفو الساعة 7:30 م.

وأضاف عبدالعزيز، أن الفرصة متاحة لكل الجنسيات من السياح بالاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية، لافتا إلى أن الشركة حرصت أن يكون التوقيت الخاص بالعروض في هذه المواعيد حتى يتناسب مع مواعيد الإفطار.