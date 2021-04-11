شاهد حفل استطلاع هلال رمضان (بث مباشر)
كتب- محمود مصطفى:
بدأت فعاليات حفل دار الإفتاء، اليوم الأحد، لاستطلاع هلال شهر رمضان 1442، الموافق 2021 ميلادي.
ويمكن متابعة فعاليات الحفل من الرابط التالي..
وكانت السعودية، أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في مرصدي تمير وحوطة سدير، حسبما ذكرت العربية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة قررت تحري الهلال لشهر رمضان مرة ثانية غدًا بعد تعذر رؤيته اليوم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
209677
عدد المصابين
-
159054
عدد المتعافين
-
12405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان