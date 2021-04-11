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شاهد حفل استطلاع هلال رمضان (بث مباشر)

06:49 م الأحد 11 أبريل 2021
شاهد حفل استطلاع هلال رمضان (بث مباشر)

هلال شهر رمضان

كتب- محمود مصطفى:

بدأت فعاليات حفل دار الإفتاء، اليوم الأحد، لاستطلاع هلال شهر رمضان 1442، الموافق 2021 ميلادي.

ويمكن متابعة فعاليات الحفل من الرابط التالي..

وكانت السعودية، أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في مرصدي تمير وحوطة سدير، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة قررت تحري الهلال لشهر رمضان مرة ثانية غدًا بعد تعذر رؤيته اليوم.

هلال رمضان رمضان 2021 دار الإفتاء المصرية رؤية هلال رمضان

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