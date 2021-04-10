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أمطار ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

07:55 ص السبت 10 أبريل 2021
أمطار ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم السبت، وقالت إن الطقس سيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، ومائل للبرودة على مناطق السواحل الشمالية، وسيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس، ستكون بارد خلال ساعات الليل على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، ومائل للبرودة على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات بنسبة 20% على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح الباردة على من القاهرة ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية وجنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على كافة المناطق الجمهورية، وطالبت المواطنين باتخاذ كافة التدابير الممكن لمواجهة التغيرات التي يشهدها البلاد خلال الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.

القاهرة: الكبرى 21 والصغر 13 درجة.

الإسكندرية الكبرى 18 والصغرى 14

وداي النطرون الكبرى 20 والصغرى 13

طنطا الكبرى 20 والصغرى 13

شبين الكوم الكبرى 20 والصغرى 13

دمنهور الكبرى 19 والصغرى 14

بلطيم الكبرى 19 وال صغرى14

مطروح الكبرى 18 والصغرى 12

السلوم الكبري 17 والصغرى 10

سيوة الكبير 20 والصغرى 7

بورسعيد الكبرى 19 والصغرى 14

دمياط الكبرى 19 والصغرى 14

الزقازيق الكبري 21 والصغرى 14

المنصورة الكبرى 20 والصغرى 13

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

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