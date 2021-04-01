​لتأكيد الإجراءات الاحترازية.. نائب وزير الطيران يلتقي مديري المطارات

كتب- محمد عبيد:

عقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمديري جميع المطارات، بديوان عام الوزارة، أكد خلاله على أهمية الاستمرار في الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، والوقائية المطبقة من منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO، للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين، والعاملين بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات المقدمة للسائحين، وكذلك أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الأمنية مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من مشروعات التطوير والتحديث بالمطارات ، وكذا ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والأجهزة الامنية المعنية بالمطارات المصرية .

جاء الاجتماع في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ، بالمتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الأمنية داخل المطارات، وكذا المشروعات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها والإطمئنان على حركة سير العمل، كما نقل الطيار منتصر مناع نائب الوزير تهنئة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، لمديري المطارات المصرية الحاصلين علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI.

وأكد نائب وزير الطيران، على أهمية المطارات كثروة قومية بالغة الأهمية، تعكس مدى تطور ورقي الدولة، وتم استعراض أعمال التطوير والتحديث داخل المطارات المصرية، ومراجعة جميع الإنجازات المحققة على أرض الواقع من تحديث البنية التحتية وتطوير المطارات، وزيادة السعة الاستيعابية بشكل عام مع رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وتأهيل العنصر البشري.

حضر الاجتماع المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للعلاقات الدولية والاعلام، واللواء طارق نصير مستشار وزير الطيران لشئون الأمن، واللواء عادل محجوب مساعد رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.