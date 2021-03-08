البيئة: نجاح محميات البحر الأحمر في إنقاذ الدوجونج "صور"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نجاح محميات البحر الأحمر في إنقاذ حيوان عروس البحر "الدوجونج" العالقة في شباك صيد بمنطقة مرسى مبارك بمدينة مرسى علم وذلك بمشاركة العاملين في الأنشطة البحرية من مرشدي السنوركلينج.

كان قد ورد بلاغ من مركب سياحي يفيد بوجود شباك على جسم الدوجونج بمنطقة مرسى مبارك حول منطقة الذيل، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الدوجونج وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد من المتطوعين بالمنطقة والتحرك بمشاركة عدد من مرشدي السنوركلينج وإتمام عملية الإنقاذ وسحب الشبكة العالقة على الحيوان.

وتتقدم وزارة البيئة بالشكر لكل من ساهم في إنقاذ الدوجونج من العاملين بالأنشطة البحرية والسنوركلينج ومحمد العمدة الذي أبلغ عن الواقعة على جهودهم في حماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية.

جدير بالذكر أن الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر، (Dugong dugon) هو حيوان ثدي بحري كبير، يتراوح طوله بين 2,50 و3 أمتار، له "ذراعان" في شكل زعنفتين مستديرين، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين (القليا مشقوقة) لتمزيق الحشائش البحرية البحرية، أضراسه القوية و"الداهسات" الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام.

وللذكر قاطعين صغيرين يشبهان الناب، ويرتحل عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة، وبعد حمل يدوم 13 إلى 14 شهراً، تضع الأنثى عادة مولوداً واحداً في الماء، وتمثل حيوانات الأطوم أحد أهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسى علم والتي تعتمد في الأساس على عوامل التميز في التنوع البيولوجي والطبيعة الفريدة لسواحلها وتعمل كافة المنظمات البيئية على التوعية بالحفاظ عليه وعدم تعرضه للضغوط البشرية أو الصيد الجائر.