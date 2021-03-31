أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 5 أيام
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 1 إبريل حتى يوم الاثنين 5 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:
الخميس:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري بنسبة 50%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.
الجمعة:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
السبت:
شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
الأحد:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
الاثنين:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
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