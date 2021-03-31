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أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 5 أيام

11:10 م الأربعاء 31 مارس 2021
أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 5 أيام

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 1 إبريل حتى يوم الاثنين 5 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:

الخميس:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري بنسبة 50%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الجمعة:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت:
شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الأحد:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الاثنين:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

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الشبورة الأمطار الطقس درجات الحرارة

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