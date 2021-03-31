القوى العاملة ترد على أنباء صرف 500 جنيه لكل مواطن
كتب يوسف عفيفي:
نفت وزارة القوى العاملة أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة فيما يتعلق بصرف 500 جنيه كمساعدة لكل مواطن.
وبحسب بيان اليوم، أهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.
وأكدت الوزارة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي. www.manpower.gov.eg
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