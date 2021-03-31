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أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

11:32 ص الأربعاء 31 مارس 2021
أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية بموقع فيس بوك صور الأقمار الصناعية لحالة الطقس خلال اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة: يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب البلاد نهاراً، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والفرصة تمتد للقاهرة مساء.

وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر الآن السحب المنخفضة الممطرة على حدودنا الشمالية الغربية (مطروح - السلوم - سيوة)، وتمتد للداخل مع تقدم ساعات النهار.​

أمطار الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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