مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس
كتب محمد غايات
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.
ومن المقرر أن يناقش المجلس عددًا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية على رأسها توجيهات رئيس الجمهورية في متابعة المشروعات القومية، بالإضافة إلى العمل على تحسين حياة المواطن.
كما يناقش المجلس متابعة وتنفيذ قرارات للجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا، والتي أقرت على تشيد الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان بالإضافة إلى متابعة الحالات اليومية لإصابات كورونا.
كما يناقش المجلس اشتراطات البناء وفقًا للقانون حفاظا على المواطنين.
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