السيسي: أنا بتباهى بالمصريين

كتب – يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تستغرق من 10 لـ 15 سنة في بلدان أخرى، مضيفا: مشروع القطار السريع يستغرق عامين فقط.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش زيارته لقناة السويس، قائلا: بتباهى بأن كل المشروعات تتم بأياد وشركات مصرية، لافتا إلى أنه يريد عمل كل المشروعات بأسرع وقت ممكن.

وتابع: "صعب إرضائي عن حل أزمة قناة السويس.. أنا عايز كل حاجة فيس أسرع وقت وعايز 100 ألف مشروع في مصر".