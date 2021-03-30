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السيسي: أنا بتباهى بالمصريين

02:14 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السيسي: أنا بتباهى بالمصريين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تستغرق من 10 لـ 15 سنة في بلدان أخرى، مضيفا: مشروع القطار السريع يستغرق عامين فقط.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش زيارته لقناة السويس، قائلا: بتباهى بأن كل المشروعات تتم بأياد وشركات مصرية، لافتا إلى أنه يريد عمل كل المشروعات بأسرع وقت ممكن.

وتابع: "صعب إرضائي عن حل أزمة قناة السويس.. أنا عايز كل حاجة فيس أسرع وقت وعايز 100 ألف مشروع في مصر".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المصريين الرئيس السيسي مشروع القطار السريع

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