السيسي: أنا بتباهى بالمصريين
كتب – يوسف عفيفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تستغرق من 10 لـ 15 سنة في بلدان أخرى، مضيفا: مشروع القطار السريع يستغرق عامين فقط.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش زيارته لقناة السويس، قائلا: بتباهى بأن كل المشروعات تتم بأياد وشركات مصرية، لافتا إلى أنه يريد عمل كل المشروعات بأسرع وقت ممكن.
وتابع: "صعب إرضائي عن حل أزمة قناة السويس.. أنا عايز كل حاجة فيس أسرع وقت وعايز 100 ألف مشروع في مصر".
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