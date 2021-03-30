وزيرا قطاع الأعمال والسياحة يفتتحان فندق "ريكسوس برميوم مجاويش" بالغردقة



كتب- مصراوي:

افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فندق "ريكسوس برميوم" بقرية "مجاويش" السياحية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من السفراء وكبار المسئولين، والمستثمر السياحي ناصر عبد اللطيف مالك مجموعة فنادق "ريكسوس"، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقال وزير قطاع الأعمال، في بيان للوزارة اليوم، إن افتتاح فندق "ريكسوس برميوم مجاويش"، يأتي كأحد أعمال تطوير قرية "مجاويش" السياحية، المملوكة لشركة "مصر للسياحة"، في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية التابعة لها، وذلك كمرحلة أولى من التطوير الشامل للقرية، كما يأتي في إطار جهود الوزارة لاستثمار مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة بالقرية بشكل أمثل".

وأضاف أن الدولة حريصة على تشجيع القطاع الخاص، للدخول بكل ثقله في المشروعات القومية التي تنفذها، وكافة المشروعات الأخرى في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاع السياحة الذي تضرر كثيرا خلال الفترة الماضية، ونعمل على دعمه بالعديد من الإجراءات، والقرارات، والمبادرات، وهو ما يتطلب دخول القطاع الخاص كشريك مهم في هذه المرحلة لاستكمال جهود التنمية جنبا إلى جنب القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال، لافتا إلى أن أعمال التطوير، التي تمت في هذه القرية السياحية تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، خاصة في المجال السياحي والفندقي، ونأمل المزيد من تعاون القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى حجم الأعمال، التي كانت نتاج عقد المشاركة، والذي تم توقيعه بين شركتي "مصر للسياحة" و"وادي دجلة للاستثمارات"، وهي صاحبة العرض الأفضل للتطوير الشامل لقرية مجاويش لتصبح بمستوى أعلى من 5 نجوم، بالإضافة إلى استغلال الأرض الفضاء لقرية مجاويش.

وقال إن أعمال التطوير للقرية تضمنت رفع كفاءة البنية التحتية بصورة متكاملة، إلى جانب المطاعم، وحمامات السباحة، والمناطق العامة، ومناطق الخدمات والمناطق الترفيهية، والأنشطة البحرية والشاطئية، كما يشمل تطوير فندق مجاويش نحو 500 غرفة وجناح في المرحلة الأولى، وذلك وفقاً لمواصفات شركة إدارة فنادق "ريكسوس" العالمية، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لتطوير القرية تشمل إنشاء ثلاثة فنادق كاستثمار فندقي عقاري، تضم نحو 300 جناح فندقي.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن شركة "مصر للسياحة" تحصل بموجب هذه المشاركة على 27% من الإيرادات بحصة 720 مليون جنيه، وبحد أدنى مضمون 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 14 مليونا تزاد سنوياً بنسبة 10% وتحصل على نسبة 1.5% من صافي ربح تشغيل القرية، بالإضافة إلى حصة عينية لشركة مصر للسياحة، متمثلة في إنشاء فندق بالعين السخنة مستوى 4 نجوم بطاقة فندقية 400 غرفة بدون تأثيث.

ومن جهته، رحب المستثمر السياحي ناصر عبد اللطيف، مالك مجموعة "ريكسوس" بالوزراء والمحافظين والمسئولين المرافقين، معربا عن سعادته بافتتاح فندق "ريكسوس برميوم مجاويش"، الذي يأتي تتويجا للشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لتطوير قرية مجاويش السياحية، وهو ما يمثل مصدرا للفخر والاعتزاز لأي مستثمر يسعى للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية قطاع السياحة، وأيضا في إطار مساعي الدولة لتطوير كافة المنشآت السياحية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال ناصر عبد اللطيف: حرصنا خلال تطوير قرية ريكسوس مجاويش على أن تكون منتجعا سياحيا ينافس أكبر المنتجعات العالمية المتكاملة، وتكون مقصدا سياحيا على مدار العام، وخاصة مع المناخ المتميز الذي تتميز به على ساحل البحر الأحمر.

وتوجه المستثمر السياحي بالشكر للرئيس السيسي، وللحكومة على الدعم المتواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدا اصطفاف القطاع الخاص إلى جانب الدولة والحكومة، من أجل تنميته، وتنفيذ كافة المشروعات السياحية التي من شأنها إحداث انتعاشة قوية لهذا القطاع.